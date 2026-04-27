Si fa male su un sentiero decisivo l’allarme con l’app | salvato escursionista di Riccione

Lunedì mattina un escursionista di 65 anni di Riccione si è ferito durante un'escursione in montagna nella località Campi, nel territorio di Corsalone, in provincia di Arezzo. L’uomo ha attivato l’allarme tramite l’app dedicata, permettendo così ai soccorritori di intervenire rapidamente e garantirgli assistenza. L’incidente si è verificato in un’area dove le comunicazioni sono spesso difficili, rendendo fondamentale l’utilizzo di strumenti tecnologici per il salvataggio.

Si ferisce durante un'escursione in montagna e lancia l’allarme: soccorso un escursionista riminese di 65 anni nella mattinata di lunedì (27 aprile) in località Campi, nel territorio di Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo.L’uomo, residente a Riccione, si è.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Si fa male sul Sentiero del Viandante: salvato dopo oreUn uomo di 59 anni è rimasto ferito in una zona impervia sopra il Sentiero del Viandante, nel territorio di Varenna. Piano Battaglia, scivola su un pendio ghiacciato e si fa male a un ginocchio: giovane escursionista portata in ospedaleIl Soccorso Alpino e Speleologico è riuscito a individuare la ragazza (impossibilitata a camminare) e, con una specifica barella, l'ha condotta fino... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Linus, Riccione e l’illusione di essere indispensabili; Il nutrizionista star del web: Insegno ai pazienti e ai follower come non sgarrare a tavola; Truffa del cappelletto, pastifici nel mirino: Mia figlia è stata male per frammenti di plastica. Pagate o denunciamo; Hockey in line seconda fase serie b. L’Hockey Empoli parte forte. Sconfitti Riccione e San Benedetto. Cronaca. Sicurezza a Riccione, weekend di controlli serrati: denunciati un clandestino e due giovani, pioggia di patenti ritirate - facebook.com facebook