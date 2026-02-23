Piano Battaglia scivola su un pendio ghiacciato e si fa male a un ginocchio | giovane escursionista portata in ospedale

Una giovane escursionista si è fatta male a un ginocchio scivolando su un pendio ghiacciato a Piano Battaglia. La causa è il manto di ghiaccio insidioso che ha reso difficile mantenere l’equilibrio. Il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto rapidamente, portando la ragazza in ospedale. La zona, spesso frequentata da escursionisti, presenta rischi legati alle condizioni meteo e al terreno scivoloso. La dinamica dell’incidente resta sotto osservazione.

Il Soccorso Alpino e Speleologico è riuscito a individuare la ragazza (impossibilitata a camminare) e, con una specifica barella, l'ha condotta fino all'ambulanza del 118 Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) in azione a Piano Battaglia per soccorrere una giovane escursionista infortunata. Nel tardo pomeriggio di lunedì, il servizio regionale del Cnsas è stato allertato dalla centrale operativa del 118 Palermo-Trapani per un intervento di soccorso nel comprensorio di Piano Battaglia, sulle Madonie. Una giovane donna residente a Palermo, scivolando su un pendio ghiacciato, ha riportato un importante trauma al ginocchio, restando impossibilitata a deambulare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Paura a Pratospilla: escursionista 60enne scivola su un pendio ghiacciato e precipita per 150 metri, un cumulo di neve lo salvaUn escursionista di 60 anni è scivolato su un pendio ghiacciato a Pratospilla e è precipitato di circa 150 metri.

Scivola sulla pista ghiacciata e si fa male: escursionista soccorso con un quad cingolatoUn escursionista è stato soccorso dopo essere scivolato sulla pista ghiacciata in Friuli Venezia Giulia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

La presenza sempre più massiccia di daini a Piano Battaglia e nell’area del Parco delle Madonie sta causando danni rilevanti all’ecosistema e alle attività agricole del territorio. A lanciare l’allarme è l’onorevole Luigi Sunseri -> I dettagli nel primo link dei com - facebook.com facebook