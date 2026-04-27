Una giornata che avrebbe dovuto essere di festa si è conclusa in tragedia, quando un uomo si è accasciato davanti alla moglie e al figlio. La scena ha sconvolto la comunità, che si trova ora a fare i conti con il dolore e la perdita. La notizia ha fatto il giro del paese, lasciando tutti increduli di fronte a quanto accaduto.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia, lasciando una comunità sotto shock e una famiglia distrutta dal dolore. Un improvviso malore ha spezzato la vita di un uomo davanti ai suoi cari. Il dramma si è consumato in casa, sotto gli occhi della compagna e di uno dei figli piccoli, rendendo ancora più straziante una vicenda che ha colpito profondamente l’intero territorio. La vittima è Enrick Niero, 47 anni, deceduto nella mattinata del 25 aprile a Concordia Sagittaria. L’uomo si trovava nella sua abitazione nella frazione di Spareda quando, intorno alle 11, è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso. Immediata la chiamata al Suem 118, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza partita dal pronto soccorso di Portogruaro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si accascia davanti alla moglie e al figlio, tragedia immensa: una città sotto shock

[1-20] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap

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Si accascia davanti alla compagna e ai tre figlioletti: Enrick muore a 47 anni - facebook.com facebook