A Pasquetta, a Caserta, un ragazzo di 18 anni si è improvvisamente accasciato mentre aspettava di mangiare vicino al barbecue. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La comunità si trova a fare i conti con questa perdita improvvisa e senza spiegazioni immediate.

Doveva essere una Pasquetta serena, trascorsa in famiglia tra risate e preparativi. Invece, la giornata si è trasformata in tragedia a Casapulla, nel Casertano, dove un ragazzo di 18 anni è morto improvvisamente. Il giovane si trovava a casa della zia, nei pressi della piazza centrale del paese. Era in attesa del barbecue insieme ai familiari quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo., Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sotto gli occhi sconvolti dei presenti. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caserta, tragedia a Pasquetta: 18enne si accascia davanti al barbecue

Tragedia a Pasquetta, muore a 18 anni davanti al barbecueTempo di lettura: < 1 minutoSi è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari.

Tragedia di Pasquetta a Casapulla: 18enne muore improvvisamente durante il barbecueTragedia di Pasquetta, nella tarda mattinata, in piazza Falcone e Borsellino, nel centro urbano di Casapulla.

Temi più discussi: Tragedia a Pasquetta nel Casertano, muore a 18 anni davanti al barbecue; Giovane muore mentre è con gli amici per la Pasquetta; Casapulla, Christian Raucci si accascia e muore a 18 anni mentre festeggia la Pasquetta; Morto a Pasquetta a Casapulla davanti al barbecue, Christian Raucci aveva 18 anni.

Tragedia di Pasquetta, si sente male mentre festeggia con gli amici: Christian aveva solo 18 anniTragedia a Casapulla: Christian Raucci, 18 anni, muore durante Pasquetta. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso. bigodino.it

Tragedia a Pasquetta nel Casertano, muore a 18 anni davanti al barbecueSi è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari. È morto così a Casapulla, nel Casertano, un ragazzo di 18 anni. (ANSA) ... ansa.it

TRAGEDIA DI PASQUETTA IN CAMPANIA: 18ENNE MUORE IMPROVVISAMENTE DURANTE IL BARBECUE Tragedia di Pasquetta a Casapulla, nella provincia di Caserta: Christian Raucci, un ragazzo di 18 anni, è morto improvvisamente mentre - facebook.com facebook

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