Arriva la ' mystery box' pacchi misteriosi a Mondojuve Shopping Village | dal 12 al 15 marzo

Dal 12 al 15 marzo, Mondojuve Shopping Village ospiterà l’evento Mystery Box, un’iniziativa che coinvolge i clienti con pacchi misteriosi. La manifestazione si svolgerà all’interno del centro commerciale, attirando l’attenzione di numerosi visitatori interessati a scoprire cosa si nasconde dietro le scatole. L’evento si inserisce nel programma di attività del centro commerciale per questa stagione.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Mondojuve Shopping Village si prepara ad accogliere i suoi clienti per un evento esclusivo: Mystery Box, il format che sta conquistando sempre più visitatori nei centri commerciali. Niente vendita a peso, niente calcoli complicati, ma solo prezzo fisso e tanta curiosità. Dal 12 al 15 marzo e dal 19 al 22 marzo, presso il corner situato nell’area food in galleria Diana, i visitatori potranno acquistare gli esclusivi pacchi misteriosi dal contenuto imprevedibile. All’interno sarà possibile trovare accessori, dispositivi elettronici, articoli per la casa, prodotti beauty, giocattoli e molto altro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

