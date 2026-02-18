Tocca pesa e porta a casa la sorpresa | al centro Le Vigne arrivano le mystery box

Il centro commerciale Le Vigne ha deciso di mettere in vendita resi e pacchi Amazon al pubblico, causando entusiasmo tra i clienti. Dal 18 al 22 febbraio, chi passa al centro potrà toccare, pesare e portare a casa le mystery box, tutte a 30 euro al chilogrammo. Un'occasione per scoprire cosa c’è dentro i pacchi e provare un po’ di suspense.

Dal 18 al 22 febbraio il centro commerciale Le Vigne ospiterà "Tocca, pesa, scopri", iniziativa dedicata alla vendita al pubblico di resi e pacchi Amazon proposti al prezzo fisso di 30 euro al chilogrammo. L'evento, organizzato in collaborazione con Ama Discount, trasformerà per cinque giorni una parte della struttura in un'area dedicata alle cosiddette mystery box. I visitatori potranno toccare, scegliere e pesare i pacchi prima dell'acquisto, scoprendone il contenuto soltanto dopo aver completato la procedura. All'interno delle scatole possono trovarsi prodotti di diversa tipologia, dall'elettronica agli accessori per la casa fino agli articoli per il tempo libero, con l'effetto sorpresa che rappresenta l'elemento distintivo dell'esperienza.