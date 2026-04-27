Shock nella scienza USA | Trump azzera il consiglio strategico nazionale

Nel corso di una decisione improvvisa, il presidente degli Stati Uniti ha rimosso tutti i membri del consiglio strategico nazionale dedicato alla scienza. La mossa ha portato alla sospensione delle attività del consiglio, che si occupa di indirizzare le politiche della Fondazione nazionale per la scienza. La decisione ha effetto immediato e solleva preoccupazioni sulla continuità delle attività di pianificazione e sviluppo nel settore della ricerca scientifica.

?? Cosa sapere Trump rimuove tutti i membri del National Science Board negli Stati Uniti. Il provvedimento mette a rischio la direzione strategica della National Science Foundation. La Casa Bianca ha disposto la rimozione immediata di tutti i membri del National Science Board, un provvedimento che colpisce direttamente il cuore della strategia scientifica statunitense e mette in discussione l'autonomia della ricerca accademica. Trump ha scelto di azzerare completamente l'organismo, che storicamen .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shock nella scienza USA: Trump azzera il consiglio strategico nazionale Notizie correlate Milano aspetta Trump: il (probabile) arrivo nella notte per la toccata e fuga alla partita di hockey della Nazionale UsaMilano, 18 febbraio 2026 – L’unica cosa certa, o quantomeno molto probabile (al netto di sorprese sempre all’ordine del giorno considerato il... Il primato Usa nella scienza è in bilico, l’allarme di ‘Science’Gli Stati Uniti rischiano di auto-sabotarsi e per ‘Science’ la colpa è dell’amministrazione Trump. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bixonimania: il caso shock che smaschera l’inaffidabilità dell’intelligenza artificiale nella scienza; Prima lo shock per la sparatoria, poi le bottiglie nascoste in borsetta.