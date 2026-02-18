Milano aspetta Trump | il probabile arrivo nella notte per la toccata e fuga alla partita di hockey della Nazionale Usa

Donald Trump si prepara a passare da Milano questa notte, probabilmente per una visita lampo prima della partita di hockey della Nazionale americana. La sua presenza si lega alle voci di un possibile arrivo in città in modo rapido, senza pianificare un soggiorno prolungato. Fonti vicine al politico indicano che potrebbe arrivare in aeroporto e partire subito dopo, senza partecipare ad eventi ufficiali. La sua visita, se confermata, avrebbe già scatenato l’interesse di tifosi e media locali.

Milano, 18 febbraio 2026 – L'unica cosa certa, o quantomeno molto probabile (al netto di sorprese sempre all'ordine del giorno considerato il personaggio), è che Donald Trump non soggiornerà a Milano nel caso dovesse materializzarsi per la finale olimpica del torneo di hockey maschile. Sul resto si possono fare soltanto ipotesi al momento, visto che la Nazionale a stelle e strisce deve ancora guadagnarsi sul campo il diritto di competere per il gradino più alto del podio. Il primo scoglio da superare si paleserà stasera sul ghiaccio della Ice Arena di Santa Giulia: alle 21.10 la formazione a stelle e strisce dovrà fronteggiare una tra Svezia e Lettonia, che si sono date battaglia fino alla tarda serata di ieri.