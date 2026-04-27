Shell ha comunicato di aver acquistato la società canadese Arc Resources per 16,4 miliardi di dollari. L'operazione riguarda l'acquisizione di questa impresa nel settore energetico, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle modalità dell'acquisto. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del colosso britannico.

Il colosso energetico britannico Shell ha annunciato oggi l'acquisizione della società canadese Arc Resources per 16,4 miliardi di dollari. L'obiettivo è rafforzare l'accesso alla produzione di gas e liquidi di scisto, ossia gli idrocarburi contenuti in rocce argillose sedimentarie. Lo riporta Shell in una nota, dichiarando che i consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato le vendite, "che dovrebbero concludersi nella seconda metà del 2026". L'amministratore delegato di Shell, Wael Sawan, ha commentato l'operazione in un comunicato: "Questo consolida la posizione del Canada come area strategica per Shell, rafforzando al contempo la nostra strategia di generare maggiore valore con minori emissioni".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Shell annuncia l'acquisto della canadese Arc per 16,4 miliardi di dollari

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