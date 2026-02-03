trump annuncia iniziativa strategica per riserve minerarie nazionali da 12 miliardi di dollari

Donald Trump ha annunciato dalla Casa Bianca un piano da 12 miliardi di dollari per creare una riserva di minerali critici. L’obiettivo è garantire all’America un approvvigionamento sicuro di risorse strategiche, riducendo la dipendenza da altri paesi. Il progetto, chiamato Vault, prevede l’acquisto e la conservazione di minerali fondamentali per l’industria tecnologica e militare. Trump ha sottolineato che questa mossa aiuterà gli Stati Uniti a rafforzare la propria autonomia in un settore chiave per il futuro.

Donald Trump ha annunciato oggi, dalla Casa Bianca, l’avvio del Progetto Vault, un piano strategico da 12 miliardi di dollari volto a creare una riserva nazionale di minerali critici. L’iniziativa, presentata come pilastro della sicurezza economica e industriale degli Stati Uniti, mira a proteggere il settore manifatturiero e le tecnologie ad alta intensità di materiali come litio, cobalto, neodimio e altri metalli fondamentali per l’elettronica, l’energia rinnovabile e la difesa. Il presidente ha sottolineato che il programma è pensato per evitare che future interruzioni nelle catene di approvvigionamento possano mettere a rischio la competitività e la resilienza del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

