All'inizio di questo mese, rappresentanti di Taiwan negli Stati Uniti hanno firmato accordi per l'acquisto di armi per un valore di circa sei miliardi di dollari. L'intesa include diverse forniture militari destinate a rafforzare le capacità difensive dell'isola. La firma degli accordi arriva in un momento di crescente tensione nella regione e rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi.

Il governo di Taiwan ha firmato con gli Stati Uniti sei accordi per l’approvvigionamento di armi dal valore di circa 6,6 miliardi di dollari Lo riferisce l’agenzia di stampa locale “Central News Agency”, precisando che l’intesa copre sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars) e obici semoventi M109A7. Gli accordi sono stati firmati all’inizio di questo mese dai rappresentanti di Taiwan negli Stati Uniti e dall’Istituto americano a Taiwan (Ait, l’ambasciata de facto), secondo le informazioni diffuse dal ministero della Difesa di Taipei tramite il sistema di approvvigionamento elettronico del governo. I sei contratti...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Taiwan, acquisto di armi dagli Usa per 6 miliardi di dollari

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