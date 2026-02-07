Roma | rimosso accampamento abusivo sotto ponte Nomentana della tangenziale

Questa mattina gli agenti hanno smantellato un accampamento abusivo sotto il ponte Nomentana sulla Tangenziale Est di Roma. La baracca, fatta con materiali di scarto, è stata rimossa durante un’operazione di bonifica. Sul posto, i vigili hanno lavorato per liberare l’area e garantire la sicurezza dei passanti.

Nel tratto della Tangenziale Est di Roma, tra i ponti Nomentana e delle Valli, è stata effettuata un'importante operazione di bonifica che ha portato alla rimozione di una baracca, realizzata con materiali di risulta. Durante l'intervento, sono state rimosse anche diverse tende, masserizie, reti metalliche, carrelli del supermercato, bottiglie, una bombola del gas, un fornello per cucinare, oltre a un considerevole quantitativo di rifiuti, stimato in circa 25 metri cubi. Collaborazione tra Forze dell'Ordine e Ama. L'operazione è stata condotta dai carabinieri in stretta collaborazione con la polizia locale di Roma e l'azienda comunale Ama, responsabile della gestione dei rifiuti nella capitale.

