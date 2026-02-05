Questa mattina, le forze dell’ordine hanno sgomberato un accampamento sotto il ponte di Tenna. L’operazione, chiamata “piazza pulita”, è partita ieri mattina su ordine del questore di Fermo. Lo scopo è eliminare le baraccopoli e le occupazioni abusive che si sono accumulate in quella zona. L’intervento ha visto la presenza di vari agenti, che hanno messo fine a questa situazione irregolare.

E’ scattata ieri mattina l’operazione “piazza pulita”, per lo sgombero delle baraccopoli, delle occupazioni abusive e delle aree borderline, disposta dal questore di Fermo. In campo è scesa una task force che ha visto impegnate la polizia di Stato, i vigili del fuoco, le polizie municipali di Fermo e Porto Sant’Elpidio e gli uomini dell’Asite. L’operazione si è snodata tra Lido Tre Archi, Casabianca di Fermo e Porto Sant’Elpidio dove gli obiettivi principali sono state le zone e gli edifici considerati ricettacolo di malviventi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, senza tetto e tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta all’abusivismo. E’ stato sgomberato l’accampamento sotto il ponte di Tenna

Approfondimenti su Tenna Ponte

Questa mattina i carabinieri di Roma hanno sgomberato un insediamento abusivo sotto il Ponte delle Valli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Tenna Ponte

Argomenti discussi: FIPE VICENZA AL COMITATO ORDINE E SICUREZZA: NEI CONTROLLI, PRIORITÀ ALLA LOTTA ALL’ABUSIVISMO; Un giro di vite è benvenuto E adesso lotta all’abusivismo; Dopo Crans-Montana, Fipe: maggior sicurezza e lotta all’abusivismo; Report 2025 dei Carabinieri Forestali. Nel Cilento e Vallo di Diano è lotta all’abusivismo edilizio e agli incendi.

ConfCommercio Brindisi in prima linea nella lotta all’abusivismo per acconciatori, estetisti, tatuatori e piercerConfcommercio Brindisi ha partecipato, in data odierna, ai lavori della Commissione Attività Produttive del Comune di Brindisi. All'ordine del giorno l'esame d ... brundisium.net

A Brindisi regole più rigide per contrastare l’abusivismoConfcommercio Brindisi rafforza il proprio impegno nella lotta all’abusivismo nei settori di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing. trnews.it

CONFCOMMERCIO BRINDISI IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA ALL'ABUSIVISMO PER ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUATORI E PIERCER Confcommercio Brindisi ha partecipato, in data odierna, ai lavori della Commissione Attività Produttive del Co facebook