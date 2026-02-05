Sicurezza i sospetti accompagnati in caserma | così funzionerà il fermo di 12 ore

Il governo sta per approvare un nuovo pacchetto sicurezza che prevede il fermo di 12 ore per i sospetti accompagnati in caserma. Dopo le ultime modifiche notturne, il testo sta per arrivare in Consiglio dei ministri, previsto per oggi pomeriggio alle 16. La misura mira a rafforzare il controllo e la rapidità delle operazioni di polizia, ma solleva anche qualche critica sul rispetto dei diritti.

Arriva al traguardo, dopo le ultime limature notturne, l'impianto del pacchetto sicurezza che il governo porta all'approvazione del Consiglio dei ministri convocato per le 16. Sul tavolo del preconsiglio di questa mattina figurano un decreto legge, immediatamente operativo, e un disegno di legge destinato invece al passaggio parlamentare. Nel decreto confluiscono le misure sulla sicurezza pubblica, tra cui il nuovo fermo preventivo, lo scudo penale, la stretta su espulsioni e rimpatri dei migranti irregolari e le norme sulla funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell'Interno. Nel disegno di legge trovano invece spazio le disposizioni sulla prevenzione della violenza giovanile, inizialmente ipotizzate nel decreto.

