Sfruttati feriti e abbandonati | quanto vale la vita di un lavoratore migrante?

Martedì sera a Napoli, all’ospedale Evangelico di Villa Betania, sono stati portati due uomini in condizioni di emergenza. Durante la giornata, sono stati segnalati numerosi episodi di sfruttamento, ferimenti e abbandono di lavoratori migranti. La situazione mette in evidenza le difficoltà che affrontano queste persone nel cercare assistenza e protezione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di problematiche legate alla tutela dei diritti dei lavoratori stranieri.

C’è tempo instabile a Napoli martedì 21 aprile. È sera. All’ospedale Evangelico di Villa Betania arrivano due uomini. Uno è gravemente ferito. Codice rosso. Lo trasportano d’urgenza al reparto di rianimazione dell’ospedale di Nocera Inferiore (SA). L’altro, intanto, racconta: ci dev’essere stato un incidente stradale, l’uomo ferito era sulla carreggiata nei pressi di Via Argine. Lui l’ha visto e l’ha soccorso. Però c’è qualcosa che non torna: la Polizia locale non riscontra evidenze compatibili con un incidente stradale. Anche per i medici qualcosa non quadra: i traumi non collimano con quelli che solitamente si riscontrano in queste dinamiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfruttati, feriti e abbandonati: quanto vale la vita di un lavoratore migrante? Notizie correlate Glovo sotto inchiesta per caporalato: "Rider sfruttati"; quanto prendono per una consegnaI pm di Milano hanno disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo... Rider sfruttati a Messina, 4 indagati e maxi multa: quanto venivano pagati i lavoratoriOperazione dei Carabinieri a Messina contro il caporalato digitale nel settore del food delivery: quattro persone risultano indagate e sono inoltre...