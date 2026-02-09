Glovo sotto inchiesta per caporalato | Rider sfruttati ; quanto prendono per una consegna

I pm di Milano hanno disposto un controllo giudiziario urgente contro Foodinho, la società di consegne di Glovo. L’accusa è di sfruttamento dei rider, coinvolti in pratiche di caporalato. Le indagini sono scattate dopo le denunce di alcuni lavoratori, che raccontano di essere pagati poco e di lavorare in condizioni dure. La situazione rischia di esplodere, perché ora si cerca di capire quanto realmente guadagnano per ogni consegna e se ci siano state violazioni di legge.

I pm di Milano hanno disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà" e ci sarebbero dunque gli estremi per uno sfruttamento del lavoro. Il gruppo carabinieri tutela del lavoro, su delega del pm di Milano Paolo Storari, ha eseguito il decreto di controllo giudiziario nell'ambito di un'indagine per caporalato. In particolare, "del campione retributivo analizzato risultano sottosoglia di povertà il 75% dei ciclofattorini con uno scostamento medio di circa 5.

