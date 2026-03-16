Rider sfruttati a Messina 4 indagati e maxi multa | quanto venivano pagati i lavoratori

A Messina, quattro persone sono state indagate e multate con sanzioni superiori ai 66mila euro dopo aver scoperto un sistema di caporalato digitale che coinvolge decine di rider. I lavoratori coinvolti erano sottopagati e soggetti a condizioni di sfruttamento, secondo quanto emerso dalle indagini. La vicenda ha portato alla luce pratiche irregolari nel settore delle consegne a domicilio.

Operazione dei Carabinieri a Messina contro il caporalato digitale nel settore del food delivery: quattro persone risultano indagate e sono inoltre state elevate sanzioni per oltre 66.940,29 euro. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ha portato alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’Amministratore Unico e di tre collaboratori di una società locale, accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di decine di rider italiani. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Messina, con il supporto del Nucleo Operativo del Gruppo per la Tutela Lavoro di Palermo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rider sfruttati a Messina, 4 indagati e maxi multa: quanto venivano pagati i lavoratori Articoli correlati Glovo sotto inchiesta per caporalato: "Rider sfruttati"; quanto prendono per una consegnaI pm di Milano hanno disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo... Leggi anche: Rider: lavoratori a pm, 'pagati 2,50 euro a consegna, tracciati e puniti per ritardi' Tutti gli aggiornamenti su Rider sfruttati Argomenti discussi: Rider: Basta con lo sfruttamento. Rider italiani del food delivery sfruttati a Messina, paghe da fame e caporalato digitaleL'indagine ha svelato di un sistema integrato dall'utilizzo di chat WhatsApp per la direzione immediata dei lavoratori ... blitzquotidiano.it Messina, indagine dei carabinieri sul caporalato digitale nel food delivery: sfruttati decine di riderMESSINA - Un sistema di sfruttamento del lavoro nel settore delle consegne a domicilio è stato scoperto a Messina al termine di una complessa indagine ... newsicilia.it