Sfreccia a 256 km h | in Francia rischia la confisca della Ferrari

Un pensionato è stato fermato in Francia mentre guidava a 256 kmh su un tratto autostradale. Le autorità hanno deciso di ritirargli la patente e di procedere con la confisca della Ferrari. L’incidente ha attirato l’attenzione per l’eccesso di velocità e le misure adottate dalla gendarmeria. La situazione si è verificata lungo una delle autostrade del paese, coinvolgendo una vettura di alta cilindrata.

? Cosa sapere In Francia un pensionato sfreccia a 256 kmh su un tratto autostradale.. La gendarmeria dispone il ritiro della patente e la confisca della Ferrari.. In Francia, la gendarmeria ha disposto il ritiro immediato della patente e l’avvio della procedura per la confisca giudiziaria di una Ferrari dopo che un pensionato è stato sorpreso a sfrecciare su un tratto autostradale con una velocità di 256 kmh, superando di ben 100 kmh il limite di 130 kmh previsto per quel percorso. L’episodio riaccende i riflettori sulla gestione delle supercar in contesti di viabilità ordinaria, dove la potenza meccanica si scontra con le norme di sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfreccia a 256 km/h: in Francia rischia la confisca della Ferrari Notizie correlate Palermo, sfreccia a 150 km/h tra i viali della Favorita: multato motociclistaGli agenti della polizia municipale hanno multato un motociclista che percorreva i viali della Favorita a Palermo a 150 chilometri orari. Leggi anche: Leclerc sposa la sua Alexandra: la coppia sfreccia in Ferrari per Monaco