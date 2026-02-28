Leclerc sposa la sua Alexandra | la coppia sfreccia in Ferrari per Monaco

Oggi Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux. La coppia è stata vista sfrecciare a bordo di una Ferrari durante un evento a Monaco. Nei mesi scorsi, il pilota della Ferrari aveva condiviso sui social le immagini della proposta di matrimonio fatta alla compagna. La cerimonia si è svolta in modo discreto e senza ulteriori dettagli pubblici.

Charles Leclerc ha sposato quest'oggi Alexandra Saint Mleux. Il pilota della Ferrari nei mesi scorsi aveva postato sui social le immagini della proposta di matrimonio fatta alla compagna. Quest'oggi le nozze come testimonia questo video social che lo vede al volante di una meravigliosa Ferrari 250 Testa Rossa.