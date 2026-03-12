Palermo sfreccia a 150 km h tra i viali della Favorita | multato motociclista

Un motociclista è stato multato a Palermo dopo essere stato sorpreso a sfrecciare a 150 kmh lungo i viali della Favorita. Gli agenti della polizia municipale hanno fermato il veicolo e applicato la sanzione prevista dalla normativa in vigore. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da pedoni e automobilisti, dove la velocità massima consentita è inferiore.

Gli agenti della polizia municipale hanno multato un motociclista che percorreva i viali della Favorita a Palermo a 150 chilometri orari. I controlli sono stati eseguiti con il Telelaser in viale Ercole all'altezza dell'ippodromo. Il motociclista è stato fermato mentre sfrecciava tra le auto. I controlli continueranno soprattutto nei confronti dei monopattini e gli scooter elettrici, spesso modificati per viaggiare senza l'uso dei pedali o a velocità superiori ai 20 chilometri orari previsti. La polizia municipale impiegherà pattuglie in moto civetta senza livrea e l'appoggio di ufficio mobile della polizia stradale. Nei controlli in strada saranno impiegate diverse pattuglie contro la sosta selvaggia e per multare i mezzi in circolazione, senza copertura assicurativa e revisione o gravati da fermo amministrativo o fiscale.