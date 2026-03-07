Il monopattino elettrico prende fuoco e incendia l' appartamento | due persone in ospedale

Un incendio si è sviluppato in un appartamento questa mattina poco prima delle 10, a causa di un monopattino elettrico che ha preso fuoco improvvisamente. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L’incendio ha causato danni all’interno dell’abitazione, ma non sono state segnalate altre persone coinvolte. Le forze dell’ordine sono intervenute per le verifiche del caso.

Incendio in un appartamento a causa di un monopattino elettrico che ha preso fuoco all’improvviso. Il fatto è successo, poco prima delle 10.30 di questa mattina, sabato 7 marzo, all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina di 4 piani in via Benedetto Croce a Limbiate. Il monopattino ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento e le fiamme si sono poi propagate sul vicino divano. A rimanere coinvolti sono stati i due inquilini della casa, trasporti poi in ospedale in codice giallo da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Incendio in appartamento manda due persone in ospedale: colpa della batteria del monopattino elettricoAll'ingresso dell'appartamento devastato dall'incendio c'erano due monopattini elettrici carbonizzati. Leggi anche: Monopattino a fuoco in un appartamento: due persone ustionate SI INCENDIA UN MONOPATTINO ELETTRICO SU UN AUTOBUS DI ROMA E GUARDATE CHE SUCCEDE!! #perte #viral Altri aggiornamenti su monopattino elettrico. Temi più discussi: TODIMART T3, monopattino elettrico con app Smart a soli 110 €; La piattaforma per le targhe non è ancora pronta: che succede ai monopattini EV; Firenze, truffa finto carabiniere: prende gioielli e soldi a due anziani in via Villani. Scappa in monopattino. Bloccato dalla polizia; Firenze truffa finto carabiniere | prende gioielli e soldi a due anziani in via Villani Scappa in monopattino Bloccato dalla polizia. Incendio in casa, brucia un monopattino elettricoIncendio in casa, brucia un monopattino elettrico. I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, sabato: due persone al Pronto soccorso in codice giallo ... primamonza.it Perde il controllo del monopattino e cade a Nova Milanese: ragazzo di 21 anni muore in ospedaleUn 21enne è morto all’ospedale San Gerardo di Monza il 24 febbraio. Il ragazzo era arrivato in pronto soccorso in condizioni disperate dopo essere finito a terra con il monopattino elettrico. fanpage.it Intorno alle ore 20, in Piazza Giordano, un monopattino elettrico condotto da un ragazzo ha travolto una ragazza di 15 anni che stava passeggiando lungo l’isola pedonale #Foggia #Monopattino #PiazzaGiordano #ragazza - facebook.com facebook