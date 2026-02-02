Sport e salute ufficializzata la data della Diabetes Marathon 2026 | aperte le iscrizioni

Apre ufficialmente la fase di iscrizione alla Diabetes Marathon 2026. La corsa solidale si avvicina, pronta a coinvolgere migliaia di partecipanti e sostenitori. La manifestazione si svolgerà nella prossima primavera, e in molti si preparano a correre per una causa che unisce sport e solidarietà.

L’apertura delle iscrizioni è anche il momento in cui il tessuto produttivo della regione manifesta la propria spinta solidale Con l’apertura ufficiale delle iscrizioni a Diabetes Marathon 2026, la macchina della solidarietà si mette in moto, trasformando l’attesa della primavera in un impegno concreto per migliaia di persone. Diabetes Marathon non è mai stata una semplice manifestazione podistica. Fin dalla sua nascita si è proposta come il racconto corale di un territorio che ha deciso di non lasciare solo chi convive ogni giorno con una malattia invisibile e silenziosa. È una storia che, insieme ai volontari di Diabete Romagna che l’hanno ideata e la organizzano dal 2014 insieme ai suoi sostenitori, attraversa le strade, entra nelle case e si fa comunità, culminando nella grande festa che quest’anno si terrà domenica 19 aprile, quando Piazza Saffi a Forlì tornerà a essere il cuore pulsante di un evento che abbraccia sport, salute e vita con un percorso nei più bei parchi della città.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Diabetes Marathon: -3 mesi! Cosa fare nel frattempo Segna la data in agenda: 19 aprile, Forlì. Continua a seguirci: a breve apriremo le iscrizioni. Iscriviti alla nostra newsletter per non perdere tutti gli aggiornamenti sull’evento https://www.diabeter - facebook.com facebook