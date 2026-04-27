sfida al vertice

Con l’arrivo della stagione sulla terra rossa, i principali tennisti si preparano a disputare i match più importanti dell’anno. In questa fase, molti di loro sono tornati a collaborare con marchi di moda, portando in campo un mix di funzionalità e stile. La competizione si fa anche nel settore dell’abbigliamento, con i protagonisti che sfidano i loro avversari anche attraverso le scelte di look.

M atch point di stile. Mentre la stagione della terra rossa entra ufficialmente nel vivo, i volti più noti dell’universo tennistico rinnovano lo speciale rapporto con il mondo della moda. Al torneo Madrid Open 2026, Aryna Sabalenka si appresta così a sfidare le sue avversarie anche sul fronte stilistico. Jannik Sinner vince Montecarlo e sale sul trampolino. Poi guarda giù: «Ma quanto è alto?» X Tennis e fashion, d’altra parte, non sono mai andati così d’accordo. Tra partnership inedite, sponsorizzazioni inaspettate e look davvero fuori dal comune, il glamour è sceso in campo. Come sa bene Aryna Sabalenka, la tennista numero uno al mondo, che al Madrid Open 2026 ha portato la sua consueta dose di paillettes, diamanti e borse firmate.🔗 Leggi su Iodonna.it

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