Questa mattina a Lodi, settantasette amministratori locali si sono riuniti nella sede di via Fanfulla per eleggere il nuovo Presidente della Provincia. La seduta si svolge in un clima di attesa e confronto, con i rappresentanti delle varie municipalità presenti per esprimere la loro preferenza. L’assemblea, che coinvolge un ampio numero di amministratori, si concentra sulla scelta della figura che guiderà l’ente nei prossimi anni.

Settecentosette amministratori locali si riuniscono questa mattina, domenica 12 aprile 2026, nella sede di via Fanfulla per determinare la guida della Provincia di Lodi. Tra le 8:00 e le 12:00, i sindaci e i consiglieri comunali del territorio saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente attraverso un sistema di voto ponderato che tiene conto delle diverse dimensioni demografiche dei comuni rappresentati. L’appuntamento elettorale non riguarda la cittadinanza diretta, ma rappresenta una consultazione di secondo livello dove il peso del voto varia in base alla popolazione di ogni ente locale. La sfida per il prossimo quadriennio vede contrapposti due figure chiave che guidano entrambi l’organizzazione Alocali: Fabrizio Santantonio, attuale presidente e sindaco di Maccastorna, ed Elia Delmiglio, primo cittadino di Casalpusterlengo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi, sfida al vertice: 707 amministratori scelgono il Presidente

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