La partita tra Salernitana e Benevento si gioca all’Arechi ed è una sfida valida per la classifica, con entrambe le squadre che puntano a migliorare la posizione. La Salernitana cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Benevento tenta di risalire dopo un periodo difficile. Entrambe le squadre si presentano con situazioni di tensione legate alle recenti difficoltà e ai cambi di proprietà.

La Salernitana affronta il Benevento all’Arechi per una sfida decisiva che mette in gioco l’ascesa verso il terzo posto della classifica. I granata cercano di risalire dopo essere scivolati al quinto rango, superati da Casertana e Cosenza. L’atmosfera nello stadio, previsto quasi vuoto, sarà carica di tensione. Il Benevento, attualmente capolista, punta a consolidare la sua posizione di vertice e potrebbe addirittura festeggiare il primato proprio in trasferta, qualora riuscisse a fare più punti del Catania, che gioca altrove. Tra assenze pesanti e manovre societarie. Serse Cosmi deve fare i conti con un reparto titolare decimato. Oltre a Inglese, che non gioca da mesi, il tecnico non potrà contare su Capomaggio, Gyabuaa e Cabianca, costringendolo a ripensare completamente la disposizione del centrocampo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana-Benevento: sfida al vertice tra crisi e nuovi proprietari

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