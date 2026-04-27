Sferracavallo sotto attacco | 21 colpi al ristorante e l’ombra del pizzo

Nella notte, il ristorante Brigantino a Sferracavallo è stato bersaglio di 21 colpi di arma da fuoco. La sparatoria ha danneggiato la struttura, senza che si registrassero feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi, mentre le indagini cercano di fare luce sulle ragioni dell’attacco. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle possibili motivazioni o sui sospettati coinvolti.

? Cosa sapere Ventuno colpi di arma da fuoco colpiscono il ristorante Brigantino a Sferracavallo nella notte.. Gli episodi si somigliano a precedenti attacchi avvenuti il 9 aprile nella stessa zona.. Ventuno colpi di arma da fuoco hanno colpito la vetrata del ristorante Brigantino nella notte tra il 26 e il 27 aprile, scuotendo la tranquillità della borgata marinara di Sferracavallo. La zona della piazza, dove il ritmo della vita locale si misura tra i servizi alla cittadinanza e l’accoglienza dei visitatori, è stata svegliata dal fragore delle esplosioni, portando immediatamente all’intervento dei carabinieri allertati dai residenti del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sferracavallo sotto attacco: 21 colpi al ristorante e l’ombra del pizzo Notizie correlate Il pizzo sulle case allo Zen e i frutti di mare imposti a Mondello e Sferracavallo: chieste 36 condanneLa Procura chiede la condanna di 36 tra boss e gregari del mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo, tutti coinvolti nel maxiblitz dei carabinieri... Terrore a Sferracavallo: 30 colpi di Kalashnikov su una rimessaUn attacco armato con un Kalashnikov ha colpito una rimessa di veicoli a Sferracavallo, frazione di Palermo, durante le ore notturne.