Nella notte a Sferracavallo, frazione di Palermo, sono stati esplosi circa trenta colpi di arma da fuoco con un Kalashnikov contro una rimessa di veicoli. L’attacco è avvenuto nelle prime ore del mattino e non si sono registrati feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. La zona è stata isolata per consentire le verifiche del caso.

Un attacco armato con un Kalashnikov ha colpito una rimessa di veicoli a Sferracavallo, frazione di Palermo, durante le ore notturne. Un individuo a bordo di una Fiat 500 nera ha aperto il fuoco con 30 colpi contro un cancello in vetro e diverse auto parcheggiate all’interno della proprietà, mentre un complice attendeva con il motore acceso per agevolare la fuga. L’azione violenta, che ha l’intervento immediato delle volanti del commissariato San Lorenzo, ha causato danni strutturali significativi: i proiettili hanno infatti trapassato le vetrate spesse del varco d’ingresso, raggiungendo le vetture posizionate circa 50 metri più avanti nella struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Sferracavallo: 30 colpi di Kalashnikov su una rimessa

Trenta colpi di kalashnikov contro un'autorimessa, notte di paura a SferracavalloNotte di paura a Sferracavallo dove un uomo ha sparato 30 colpi di kalashnikov contro un cancello a vetri e poi è fuggito a bordo di una Fiat 500...

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