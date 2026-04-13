Bagheria l’ente di formazione Agriconsulting presenta un nuovo catalogo formativo con 18 corsi gratuiti

L’ente di formazione Agriconsulting, attivo da quasi vent’anni, ha annunciato il nuovo catalogo di corsi gratuiti finanziati dalla Regione Siciliana attraverso il PNRR, specificamente nell’ambito del Programma GOL con l’Avviso 62025. I corsi, totali in numero di diciotto, sono previsti per la tarda primavera e si terranno a Bagheria. La presentazione del catalogo rappresenta un passo importante per l’ente nel settore della formazione professionale.

L’ente di formazione AgriConsulting, attivo nel settore ormai da quasi un ventennio, ha presentato il nuovo catalogo di corsi gratuiti promossi dalla Regione Siciliana (PNRR - Programma GOL - Avviso 62025 - II finestra) che prenderanno avvio nella tarda primavera a Bagheria. Il nuovo catalogo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Formazione con Aforisma. Corsi gratuiti per Under 18L’agenzia formativa Aforisma apre le sue porte con un doppio Open Day per presentare le nuove edizioni dei corsi IeFP triennali gratuiti organizzati... Valmontone, il MagicLand lancia la campagna assunzioni 2026: 400 posti disponibili e corsi di formazione gratuitiAl via uno dei più imponenti piani di recruiting del territorio: si cercano addetti per il Parco e per l'area acquatica MagicSplash MagicLand, il più...