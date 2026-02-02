Valmontone il MagicLand lancia la campagna assunzioni 2026 | 400 posti disponibili e corsi di formazione gratuiti

Valmontone apre le porte alle nuove assunzioni per il 2026. Il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia ha lanciato una campagna di selezioni con 400 posti disponibili. Chi cerca un lavoro nel settore del divertimento può candidarsi subito, perché ci sono anche corsi di formazione gratuiti per prepararsi al meglio. La stagione si avvicina e MagicLand si prepara a ricevere tanti visitatori, puntando anche su nuove figure professionali.

Al via uno dei più imponenti piani di recruiting del territorio: si cercano addetti per il Parco e per l'area acquatica MagicSplash MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, apre ufficialmente le selezioni per la stagione 2026. Si tratta di una delle più vaste operazioni di recruiting sul territorio laziale, con oltre 400 posizioni aperte tra alta e bassa stagione, destinate a potenziare l'organico sia del parco tematico che del parco acquatico MagicSplash. Il piano di assunzioni prevede un massiccio inserimento di personale operativo e di staff. Le oltre 400 risorse saranno distribuite principalmente nelle aree Attrazioni, Ristorazione, Accoglienza e Negozi.

