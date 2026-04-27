Il settore giovanile dell'Inter si è concluso con la squadra che ha terminato in prima posizione nel girone, vincendo l'ultima partita fuori casa. La squadra affronterà ai quarti di finale il Verona, che rappresenta un avversario impegnativo. La stagione regolare si è chiusa con la squadra nerazzurra che ha ottenuto un risultato positivo, consolidando il primo posto nel campionato giovanile.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, termina con una vittoria esterna la Regular Season dei nerazzurri: ai quarti di finale ostacolo Verona, i precedenti in campionato. Gli aggiornamenti. Una sola gara ufficiale ha riempito il weekend del Settore Giovanile Inter, giocata e vinta dall’Under 17 di Handanovic. Ecco di seguito l’esito del match, la classifica finale e l’analisi sulla sfidante ai quarti di finale: il Verona. L’Inter Under 17 ha chiuso il girone con una vittoria, 3-1 in trasferta a Venezia. I nerazzurri hanno dominato la fase di qualificazione, chiudendo a più 6 dal Verona secondo e a più 13 dal Milan, incredibilmente escluso anche dai playoff.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona. Le ultime

INTER DA FAVOLA, RIMONTA E QUARTI RAGGIUNTI | INTER 5-3 REAL BETIS | HL PRIMAVERA YOUTH LEAGUE

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