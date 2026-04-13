Settore Giovanile Inter doppia vittoria interna col Sudtirol | Dellafiore scavalca il Milan Le ultime

Nella 25esima giornata di campionato, le squadre giovanili dell'Inter hanno ottenuto entrambe una vittoria casalinga contro il Sudtirol, con Under 15 e Under 16 che si sono imposte con risultati uguali. La classifica vede ora il settore giovanile nerazzurro con Dellafiore che supera il Milan in graduatoria. I risultati si sono verificati nello stesso fine settimana, con le rispettive formazioni che hanno ottenuto successi in casa.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, stesso risultato per Under 15 e 16 ma posizioni di classifica differenti: gli esiti della 25esima giornata di campionato per i giovani nerazzurri. Gli aggiornamenti. Un weekend carico di vittorie per il Settore Giovanile Inter che in 2 gare contro il Sudtirol porta a casa il massimo della posta senza nemmeno subire un gol. Ecco di seguito i risultati di Under 15 e 16, con la situazione di classifica aggiornata ad una giornata dal termine dei gironi. L’Inter Under 15 di Solivellas ha praticamente blindato il quarto posto grazie alla netta vittoria casalinga per 3-0 contro il Sudtirol, i nerazzurri hanno 37 punti ma i verdetti sono già stabiliti.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Settore Giovanile Inter, doppia vittoria interna col Sudtirol: Dellafiore scavalca il Milan. Le ultime Settore Giovanile Inter, manita di Handanovic al Cagliari e vittoria anche per Dellafiore: cade Solivellas in casa. Le ultimedi Fabio ZaccariaSettore Giovanile Inter, Handanovic travolge il Cagliari e vola: weekend agrodolce per Under 15 e 16 contro il Monza. Milan, settore giovanile: weekend che si chiude con la doppia vittoria a ComoSi è concluso un weekend in cui si sono viste poche gioie per il settore giovanile rossonero.