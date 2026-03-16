Nella giornata di calcio giovanile, l’Inter ha ottenuto una vittoria con cinque gol contro il Cagliari grazie a una prestazione di Handanovic. Dellafiore ha conquistato tre punti con il successo contro Solivellas in casa. Nel settore Under 15 e 16, l’Inter ha affrontato il Monza, con risultati contrastanti. La cronaca evidenzia anche la sconfitta di Solivellas e le altre partite recenti.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, Handanovic travolge il Cagliari e vola: weekend agrodolce per Under 15 e 16 contro il Monza. I risultati e la classifica aggiornata dopo la 22esima giornata. Un weekend da 2 su 3 per il Settore Giovanile Inter che porta a casa due vittorie in 3 gare fra Under 15, 16 e 17. Ecco di seguito i risultati e la classifica aggiornata dopo la 22esima giornata di campionato. Una sconfitta per l’Under 15 di Solivellas che cade in casa contro un grande Monza: 4-2 il risultato della partita. I nerazzurri restano al quarto posto con 34 punti, i playoff non sono a rischio ma risulta difficile il passaggio diretto senza gli spareggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, manita di Handanovic al Cagliari e vittoria anche per Dellafiore: cade Solivellas in casa. Le ultime

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