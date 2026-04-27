servono riforme strutturali su casa e infrastrutture

Nel settore delle costruzioni, circa 35 miliardi di euro dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati già utilizzati. Con la conclusione del piano, si rende necessario trovare nuove risorse e strumenti per continuare a investire in case e infrastrutture. La questione riguarda la definizione di interventi strutturali per garantire uno sviluppo sostenibile del settore.

CIRCA 35 miliardi dei fondi del Pnrr già spesi sono stati utilizzati nel settore delle costruzioni. Ma con la fine del programma sono necessari nuovi strumenti. Proponiamo, per questo, un patto per il settore, che si inserisce nel patto della responsabilità lanciato dalla segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, e che debba agire su quattro fronti: piano casa, rigenerazione urbana, infrastrutture e messa in sicurezza del territorio". È questa la ricetta proposta dal segretario generale della Filca-Cisl nazionale, Ottavio De Luca, alla guida della Federazione dallo scorso novembre. Il Primo maggio il governo approverà i provvedimenti...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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