Casa Asppi scrive ai candidati a Palazzo d' Accursio | Servono risposte strutturali su Imu affitti e sicurezza

Asppi ha scritto ai candidati a Palazzo d'Accursio per chiedere risposte chiare su Imu, affitti e sicurezza. La lettera evidenzia l’urgenza di soluzioni concrete per l’emergenza abitativa e il problema degli alloggi sfitti. L’associazione insiste sulla necessità di interventi strutturali per migliorare la situazione abitativa nel capoluogo. I candidati sono chiamati a presentare proposte pratiche e immediatamente attuabili. La campagna elettorale si concentra sempre più su questi temi urgenti.

In questo contesto interviene Asppi che per voce della presidente Giorgia Giampietro pubblica una lettera aperta rivolta ai candidati. Un intervento che rivendica l’autonomia dei corpi intermedi dalla competizione elettorale e chiede risposte tecniche e verificabili sui principali nodi della politica abitativa cittadina. È un fatto positivo che si parli di sicurezza, questione abitativa, alloggi sfitti, canoni concordati e rigenerazione urbana. La casa non è un tema settoriale: riguarda il risparmio delle famiglie, la tenuta sociale dei quartieri, l’attrattività economica della città e il futuro delle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

