Bollette energetiche | Nomisma Energia avverte il decreto insufficiente Servono riforme strutturali per l’Italia

Bollette Energetiche: L’Allarme di Nomisma Energia e la Ricerca di Soluzioni Strutturali per l’Italia. Il decreto bollette, nonostante le aspettative, non è riuscito a contenere l’aumento dei costi energetici per famiglie e imprese italiane. L’analisi di Nomisma Energia, diffusa il 18 febbraio 2026, evidenzia come le sfide strutturali del sistema energetico nazionale rendano difficile un rapido abbassamento dei prezzi, con ripercussioni significative sull’economia e sulla stabilità sociale. La situazione richiede, secondo gli esperti, un approccio più ampio e coordinato a livello europeo. Un Palliativo Insufficiente: Le Criticità del Decreto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Energia, sforbiciata alle bollette: "Bene il decreto, servono riforme"Il Governo annuncia un nuovo Decreto Legge Energia da circa 3 miliardi di euro, deciso per ridurre le bollette di famiglie e aziende.

Energia sempre più cara per il terziario: Confcommercio chiede riforme strutturaliL’aumento dei costi dell’energia colpisce ancora le imprese del terziario a Padova.

