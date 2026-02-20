Ottocento anni dalla morte di San Francesco potenziato il servizio navetta | ecco linee orari e frequenza

In occasione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco, l’amministrazione di Assisi ha deciso di potenziare il servizio navetta. La causa è l’afflusso di visitatori previsto per questa ricorrenza speciale. Le nuove linee, orari e frequenze sono state annunciate per facilitare gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti. La novità mira a ridurre il traffico nel centro storico e migliorare l’esperienza di chi visita la città. Le autorità invitano tutti a utilizzare i mezzi pubblici durante l’evento.

Saranno potenziati i servizi di trasporto pubblico ad Assisi in occasione dell'Ottavo Centenario Francescano dopo l'accordo tra Bus Italia e Regione dell'Umbria. Il nuovo servizi è a partire dal 21 febbraio: in particolare, sarà rafforzato il collegamento tra la Stazione ferroviaria di Assisi – Santa Maria degli Angeli e il centro storico (Basilica di San Francesco – Piazza Matteotti). Lo schema: nei giorni feriali (lunedì–venerdì) la frequenza sarà ogni 20 minuti dalle 8 alle 20; sabato e festivi: frequenza ogni 15 minuti dalle 8 alle 20. Si ridurranno così i tempi di attesa, agevolando l'accesso ordinato e continuo ai luoghi simbolo delle celebrazioni.