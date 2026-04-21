Negli ultimi mesi, gli enti locali stanno facendo affidamento sempre di più sugli elenchi idonei pubblicati dall’ASMEL per le assunzioni. Con oltre 51 mila candidati disponibili, questa modalità permette di velocizzare i processi di selezione e assunzione, superando i limiti del metodo tradizionale di “taglia-idonei”. L’uso degli interpelli cresce, in risposta alle difficoltà legate ai limiti di organico e alle tempistiche più lunghe delle procedure ordinarie.

Tra limiti del “taglia-idonei” e carenze di organico, cresce l’utilizzo degli strumenti di reclutamento rapido: oltre 51mila candidati disponibili e assunzioni semplificate per gli Enti Locali.. I Comuni hanno bisogno di assumere in fretta ma i limiti imposti dal “ taglia-idonei ” rischiano di rallentare proprio la capacità degli Enti di rafforzare gli organici e quindi garantire servizi alle comunità. Una contraddizione sempre più evidente: mentre a Sindaci e amministratori si chiedono efficienza, rapidità e attuazione degli investimenti, restano ostacoli che frenano il reclutamento. In questo contesto cresce l’interesse verso strumenti già operativi e subito attivabili.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Comuni, assunzioni più rapide con gli elenchi idonei ASMEL: cresce il ricorso agli interpelli e si rafforza la PA locale

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