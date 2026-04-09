Da domani, 10 aprile, fino al 27 aprile, sono aperte le iscrizioni per il nuovo nido d’infanzia di Levanella. Possono partecipare i bambini nati entro il 19 aprile 2026. La struttura si trova nel quartiere di Levanella e le domande devono essere presentate entro la data di scadenza. La possibilità di iscrizione riguarda i genitori interessati a iscrivere i propri figli nel nuovo servizio educativo.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Da domani, venerdì 10 al 27 aprile, saranno aperte le iscrizioni anche per il “Nuovo Nido d’Infanzia” di Levanella, per i bambini nati entro il 19 aprile 2026. La struttura accoglierà bambini dai 3 mesi compiuti fino ai 36 mesi, offrendo un servizio educativo pensato per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie. L’orario di apertura giornaliera è previsto dalle 7.30 alle 17.30, con possibilità di scelta tra tre fasce orarie: 7:30–14:30, 7:30–16:00 e 7:30–17:30. Il Comune di Montevarchi quindi oltre ai due nidi d’infanzia pubblici “La Farfalla” e “La Coccinella”, le cui i scrizioni sono già aperte, dà la possibilità alla comunità montevarchina, e non solo, di valutare una nuova struttura in Via Oriana Fallaci (Loc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperte le iscrizioni al Nuovo Nido d’Infanzia di Levanella

Terranuova Bracciolini, aperte le iscrizioni al nido d’infanzia 2026/2027Arezzo, 20 marzo 2026 – Il Comune di Terranuova Bracciolini ha avviato le iscrizioni al nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2026/2027.

Asilo nido e scuole dell'infanzia comunali, aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/27Le domande di iscrizione per l'asilo nido 'Tommy Onofri' e le scuole dell'Infanzia potranno essere presentate dal 2 febbraio al 3 marzo Il Servizio...

Temi più discussi: Bando nidi d’infanzia, iscrizioni aperte fino al 22 aprile 2026. Consulta il calendario degli open days; Bandi e Avvisi; Il nuovo nido Bernocchi, Nell’asilo 60 posti: Sono aperte le iscrizioni; Nuovi nidi d’infanzia, iscrizioni aperte.

Aperte le iscrizioni al Nuovo Nido d’Infanzia di LevanellaDa domani, venerdì 10 al 27 aprile, saranno aperte le iscrizioni anche per il Nuovo Nido d’Infanzia di Levanella, per i bambini nati entro il 19 aprile 2026 ... lanazione.it

Cortona, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunaliDal 9 al 30 aprile è possibile presentare domanda d’iscrizione per l’anno educati 2026/27. Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Cortona. All’indirizzo web ... lanazione.it

Alba Adriatica, nuovo asilo nido: finanziamento da 120mila euro per gli arredi - facebook.com facebook