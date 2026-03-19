Iscrizioni aperte per il nido d’infanzia comunale

L’amministrazione comunale ha aperto le iscrizioni per il nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2026-2027, che avrà inizio subito dopo l’estate. Il bando riguarda le famiglie interessate a iscrivere i loro figli e rimarrà aperto fino alla scadenza stabilita. Le procedure devono essere completate seguendo le modalità indicate nel regolamento comunale.

L’amministrazione ha aperto il bando di iscrizione al nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2026-2027 che inizierà dopo l’estate. Il servizio è dedicato ai bambini piccolissimi nati negli anni 2024 e 2025, residenti nel territorio comunale di Cesenatico, che abbiano compiuto compiuto almeno 9 mesi di età alla data di inizio del servizio, e i 12 mesi di età entro il 31 dicembre di quest’anno. La presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente on line, accedendo tramite le credenziali Spid alla piattaforma dedicata, disponibile sul sito internet del Comune. Le famiglie avranno tempo per iscriversi fino a giovedì 9 aprile in una delle due strutture presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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