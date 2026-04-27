Serravalle | nasce l’ufficio sindacale nel cuore dell’Outlet

A partire dal 6 maggio 2026, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil apriranno un nuovo ufficio a Serravalle, all’interno del centro commerciale McArthurGlen. L’obiettivo è offrire supporto e assistenza ai lavoratori, con un orario di apertura previsto ogni mercoledì dalle 10 alle 14. La presenza di questa sede mira a facilitare i rapporti tra dipendenti e rappresentanze sindacali nella zona.

? Cosa sapere Dal 6 maggio 2026 Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil aprono a Serravalle.. L'ufficio presso McArthurGlen garantisce assistenza ai lavoratori ogni mercoledì dalle 10 alle 14.. Dal 6 maggio 2026, i lavoratori dell’Outlet di Serravalle Scrivia avranno un punto di riferimento fisico per le proprie necessità sindacali grazie a un nuovo accordo siglato con la direzione di McArthurGlen. La decisione nasce dal confronto tra il management del centro della moda e le organizzazioni Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Il nuovo ufficio, situato proprio all’interno degli spazi direzionali del complesso commerciale, servirà come presidio informativo e di assistenza per tutto il personale impiegato nella struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serravalle: nasce l’ufficio sindacale nel cuore dell’Outlet Notizie correlate “Senza contraddittorio, non autorizzatela”: il direttore dell’Ufficio scolastico vuole vietare l’assemblea sindacale sul referendumNelle scuole della Toscana le assemblee sindacali che non garantiscono il contraddittorio sono vietate. Da Serravalle Pistoiese a Firenze in bici: nasce la “Trave del Montalbano”Si chiama "La Trave del Montalbano" e rappresenta la manifestazione di intenti del progetto turistico-culturale.