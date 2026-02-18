Da Serravalle Pistoiese a Firenze in bici | nasce la Trave del Montalbano

Per promuovere il turismo sostenibile, da Serravalle Pistoiese a Firenze si svolge la nuova iniziativa in bici chiamata “La Trave del Montalbano”. L’idea nasce dalla volontà di valorizzare il territorio attraverso un percorso ciclabile che attraversa paesaggi rurali e borghi storici. Durante l’evento, i partecipanti potranno scoprire angoli nascosti e tradizioni locali, pedalando lungo una tratta di circa 60 chilometri. La manifestazione mira a rafforzare il legame tra comunità e ambiente, incentivando l’uso della bicicletta come mezzo di scoperta.

Si chiama "La Trave del Montalbano" e rappresenta la manifestazione di intenti del progetto turistico-culturale. che avvia formalmente il percorso condiviso tra dieci Comuni delle aree di Firenze, Prato e Pistoia per la valorizzazione coordinata dell'area collinare. È stato sottoscritto lo scorso 16 febbraio a Vinci, presso l'agriturismo Il Piastrino, da rappresentanti delle amministrazioni comunali di Vinci, Capraia e Limite, Carmignano, Poggio a Caiano, Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Serravalle, Quarrata, e Signa. Questi i dieci Comuni coinvolti nel progetto, con i firmatari che hanno fatto sapere di aver condiviso “un'area di rilevante valore paesaggistico, ambientale e culturale, nota anche per le sue radici leonardiane”, ed individuato “nel turismo lento, nella mobilità dolce, nel bike trekking e nel turismo equestre le leve strategiche per uno sviluppo sostenibile, accessibile e destagionalizzato”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

