Il direttore dell’Ufficio scolastico in Toscana ha deciso di vietare l’assemblea sindacale sul referendum se non viene garantito il contraddittorio. La disposizione riguarda tutte le scuole della regione e si applica alle riunioni che non prevedono un confronto tra le parti. La decisione viene comunicata in una circolare ufficiale rivolta alle istituzioni scolastiche.

Nelle scuole della Toscana le assemblee sindacali che non garantiscono il contraddittorio sono vietate. L’ordine – rivolto ai presidi – è arrivato dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri. Il numero uno dell’Usr non lo scrive con chiarezza ma il riferimento è chiaramente alle riunioni organizzate dalla Flc Cgil giovedì 19 marzo con all’ordine del giorno (tra gli altri punti) “ Referendum sull’ordinamento giudiziario: le ragioni del No e la libertà d’insegnamento ”. Una disposizione, quella di Tagliaferri, che ha subito trovato la netta opposizione del segretario generale del sindacato scuola di Landini, Pasquale Cuomo: “Abbiamo già inviato al nostro ufficio legale la nota odierna del direttore generale per le valutazioni di merito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Senza contraddittorio, non autorizzatela”: il direttore dell’Ufficio scolastico vuole vietare l’assemblea sindacale sul referendum

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