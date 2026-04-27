Sernaglia un pranzo speciale per sostenere i giovani fragili

A Sernaglia, la Pro Loco ha organizzato un pranzo per raccogliere fondi destinati alle case di accoglienza. I proventi saranno destinati a sostenere i giovani fragili di Vidor e Soligo attraverso il progetto Frutto. L’iniziativa mira a raccogliere risorse per aiutare le persone in difficoltà nelle comunità locali. La giornata si è svolta con il coinvolgimento di volontari e partecipanti, che hanno contribuito alla causa.

? Cosa sapere La Pro Loco di Sernaglia ha organizzato un pranzo per le case di accoglienza.. I fondi sostengono i giovani fragili di Vidor e Soligo tramite il progetto Frutto.. Nella struttura ricreativa di Sernaglia della Battaglia, circa ottanta persone tra ospiti, operatori e volontari hanno condiviso un pranzo speciale organizzato dalla Pro Loco locale per sostenere le realtà di accoglienza del Quartier del Piave. L’iniziativa ha la partecipazione diretta dei componenti del gruppo di lavoro legato al progetto Frutto di un Sostegno Sociale, insieme ai rappresentanti di Casa Maria Adelaide Da Sacco di Vidor e di Una Casa tra le Leghe di Soligo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sernaglia, un pranzo speciale per sostenere i giovani fragili Notizie correlate Task force per sostenere le persone fragiliSono 36 le persone fragili seguite direttamente nelle loro case a Bellaria Igea Marina. Ella Aps e Casa di Giorno lanciano un bando per sostenere le donne fragiliUna nuova collaborazione tra Ella Aps e la Casa di giorno “Don Aldo Mercoli” punta a contrastare l'isolamento sociale attraverso il progetto... Contenuti di approfondimento Si parla di: La Pro Loco di Sernaglia offre il pranzo agli anziani nelle strutture di Vidor e Soligo; Sernaglia, pranzo solidale della Pro Loco per le case di Vidor e Soligo. Sernaglia, pranzo solidale della Pro Loco per le case di Vidor e SoligoPer il terzo anno consecutivo invitati ospiti, operatori e volontari delle realtà di Vidor e Soligo SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA – Una giornata di convivialità e sostegno concreto alle realtà che si occu ... nordest24.it