Ella Aps e Casa di Giorno lanciano un bando per sostenere le donne fragili

Ella Aps e la Casa di giorno “Don Aldo Mercoli” hanno annunciato un bando dedicato al supporto delle donne fragili. Questa iniziativa mira a contrastare l’isolamento sociale attraverso il progetto “Riflessioni divergenti”. Le due realtà collaborano per offrire attività e servizi rivolti alle donne in situazioni di vulnerabilità. La selezione dei partecipanti avverrà tramite un bando pubblico.

Una nuova collaborazione tra Ella Aps e la Casa di giorno “Don Aldo Mercoli” punta a contrastare l'isolamento sociale attraverso il progetto "Riflessioni divergenti". L'iniziativa prevede l'inserimento di una donna in condizioni di fragilità all'interno delle attività della struttura novarese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Milano-Cortina, Vaia: “Medaglie frutto del coraggio di chi non si arrende, come chi ogni giorno lavora per sostenere persone fragili” Task force per sostenere le persone fragiliSono 36 le persone fragili seguite direttamente nelle loro case a Bellaria Igea Marina. Argomenti più discussi: Siete presente, oltre 56 mila euro per i giovani volontari del terzo settore; Corpo in Movimento nelle Case della Comunità: al via l’attività motoria gratuita nel Distretto di Forlì; Diocesi: Padova, firmato oggi un Protocollo d’Intesa tra diocesi, Noi Padova Aps e Centro servizi del volontariato; Corecom: il 4 aprile riprendono su Raitre Emilia-Romagna gli spazi regionali Tv dell’Accesso. Gran finale per la rassegna “Riti e Musiche della Settimana Santa” a Bisceglie a cura della Aps. “I Fiati” #bisceglie - facebook.com facebook