Crisi in Comune la sindaca | Sono in pausa di riflessione

La sindaca ha annunciato di essere in una pausa di riflessione, precisando di non ricevere ordini da nessuno e di essere una donna libera, come ha più volte sottolineato. Ha inoltre dichiarato di non aver programmato incontri con nessuno in questo periodo, lasciando intendere di volersi prendere del tempo per valutare la situazione. La sua posizione arriva in un momento di tensione politica nel Comune.

“Non prendo ordini da nessuno, sono una donna libera, lo sono sempre stata”; e, soprattutto, “sono in pausa di riflessione, non sto incontrando nessuno”. Così la sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha risposto in Consiglio comunale alle polemiche dei tre consiglieri comunali di Forza Italia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

