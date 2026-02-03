FolGav vittoria per morale e classifica Rinaldini | Abbiamo fatto una grande gara

I giocatori del Follonica Gavorrano festeggiano una vittoria importante che li rilancia in classifica e dà morale alla squadra. Rinaldini, uno dei protagonisti, commenta:

Era arrivato in settimana dal Prato per rinforzare la rosa del Follonica Gavorrano e si è trovato subito di fronte i suoi ex compagni. Damiano Rinaldini però non ha avuto problemi a segnare all’esordio con la maglia dei minerari, contro la sua ex formazione. Un calcio di rigore perfetto, con lo scavetto, per spiazzare il portiere laniero. Un bel biglietto da visita insomma. "Ho avuto poco spazio a Prato, e quello spazio magari avrei potuto sfruttarlo meglio. E’ stata una settimana veramente particolare – ha spiegato Rinaldini –, mi sono ritrovato a giocare subito con la mia ex squadra, mi sono dovuto subito ambientare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

