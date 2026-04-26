La Pistoiese rinvia la festa promozione del Desenzano | 1-1

Nella trentatreesima giornata del girone D di serie D, la Pistoiese ha pareggiato in trasferta contro il Desenzano del Garda con il risultato di 1-1. Questa gara ha rimandato la celebrazione della promozione per il Desenzano, che non è riuscito a conquistare i tre punti sul proprio campo contro la capolista. La partita si è conclusa con un pareggio che ha influenzato la classifica e i piani di promozione delle due squadre.

Desenzano del Garda (Brescia), 26 aprile 2026 – La Pistoiese rinvia la festa promozione del Desenzano, impattando 1-1 sul campo della capolista nella trentatreesima giornata del girone D del campionato di serie D. Un punto che consente alla formazione arancione di blindare la terza posizione in classifica con 68 punti, alle spalle di Desenzano 74 e Lentigione 72. Per gli arancioni saranno, dunque, playoff. Domenica prossima gli uomini allenati da Cristiano Lucarelli chiuderanno la regular season davanti al proprio pubblico contro la Cittadella Vis Modena. Lucarelli cambia molto rispetto all’undici sconfitto domenica scorsa al “Marcello Melani” dal modesto Tropical Coriano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pistoiese rinvia la festa promozione del Desenzano: 1-1 Notizie correlate Leggi anche: La Pistoiese ’accorcia’ sul primo posto. Desenzano stoppato, Lentigione capolista La Pistoiese a Palazzolo. Lucarelli punta alla sesta. C’è Lentigione-Desenzano. È una domenica specialeIngranare la sesta e, approfittando dello scontro diretto al vertice, avvicinarsi ulteriormente alla vetta.