Serie D - Girone E Tau vittoria con il brivido

Nel girone E della Serie D, Tau Altopascio ha ottenuto una vittoria sofferta contro Terranuova Traiana con il punteggio di 3-2. La partita si è conclusa con i gol di Zipoli e Cabella nel primo tempo, seguiti da altre marcature per entrambe le squadre nella ripresa. La formazione di casa ha concluso l'incontro con alcuni cambi e sostituzioni, tra cui Bagnoli, Vaselli, Sanyang e Omorogieva, che hanno contribuito all'esito finale.