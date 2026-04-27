Serie D - Girone E Tau vittoria con il brivido
Nel girone E della Serie D, Tau Altopascio ha ottenuto una vittoria sofferta contro Terranuova Traiana con il punteggio di 3-2. La partita si è conclusa con i gol di Zipoli e Cabella nel primo tempo, seguiti da altre marcature per entrambe le squadre nella ripresa. La formazione di casa ha concluso l'incontro con alcuni cambi e sostituzioni, tra cui Bagnoli, Vaselli, Sanyang e Omorogieva, che hanno contribuito all'esito finale.
TAU ALTOPASCIO 3 TERRANUOVA TRAIANA 2 TAU ALTOPASCIO: Zipoli (34’ pt Cabella), Soumah, Meucci, Nunziati, Iezzi, Del Gronchio (35’ st Bagnoli), Manetti (46’ st Vaselli), Lombardo, Bouah, Tordiglione (19’ st Sanyang), Carcani (16’ st Omorogieva). All.: Maraia. TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini (25’ st Rosadi), Simonti (10’ st Tassi), Degl’Innocenti, Cioce, Innocenti (10’ st Bruni), Laiunese, Saltalamacchia, Sesti, Mannella, Marini, Benucci (14’ st Batignani). All.: Becattini. Arbitro: Palma di Napoli. Reti: 9’ pt e 8’ st Tordiglione; 9’ st Carcani; 28’ st Laiunese; 40’ st Meucci (autorete). Note: ammoniti Benucci, Carcani, Degl’Innocenti, Sanyang, Cabella, Saltalamacchia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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