Nel girone E della serie D, il Tau sta attraversando un momento difficile, con l’ultima vittoria risalente al 1° febbraio. La squadra sta vivendo una crisi concreta e i risultati negativi si susseguono. Nonostante una serie di infortuni che hanno influenzato le prestazioni, i punti mancanti sono evidenti e la situazione si fa complicata per il club.

Adesso è davvero crisi per il Tau. Almeno sotto il profilo dei risultati. Ok, con l’attenuante di una caterva di infortuni. Ma è stato lo stesso trainer Maraia a non voler sentire lamentele per questo. A Montevarchi, in superiorità numerica per circa mezz’ora, con espulsione a carico dei valdarnesi ancora sul punteggio di 0-0, Meucci e compagni non sono riusciti ad approfittarne. Anzi, hanno incassato due reti: una sconfitta amara. Forse la peggiore del campionato, se consideriamo l’avversaria. E, quindi, rimangono i numeri a inquadrare la situazione. Vittoria che manca dallo scorso 1° febbraio. Nelle ultime cinque partite la compagine del presidente Semplicioni ha inanellato soltanto due pareggi e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: il punto. Tau, ora è proprio una crisi vera. La vittoria manca dal 1° febbraio

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