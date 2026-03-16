AQuila MONTEVARCHI 2 TAU altopascio 0 AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Coly, Francalanci, Casagni (Bigazzi 71’), Lovari (94’ Degli Innocenti), Nannini, Mattei, Rosini (75’Boncompagni), Kondaj (86’ Mencagli), Tommasini (75’ Bocci). All.: Marmorini. TAU ALTOPASCIO: Cabella, Lombardo, Meucci, Nunziati, Bouah (81’ Borracchini), Barsotti, Bachini, Bagnoli (82’ Del Gronchio), Manetti (62’ Omorogieva), Tordiglione, T. Carcani. All.: Maraia. Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria. Reti: 69’ Cecconi, 85’ Boncompagni. Note: espulso 63’ Francalanci (doppia ammonizione); spettatori: 600 circa. MONTEVARCHI - Terza sconfitta nelle ultime cinque giornate per il Tau Altopascio, battuto nel derby al "Brilli-Peri". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E". Tau ko con l’Aquila in dieci

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